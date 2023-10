Autuno d’autore a Brendola tra libri e letture

Per Brendola ottobre è il mese della lettura all’insegna della felicità. L’assessorato alla Cultura del Comune, in collaborazione con la Biblioteca Civica, la Libreria Bonturi di San Bonifacio (Verona) e con il contributo della Banca delle Terre Venete, propone tre incontri con altrettanti autori di spicco della letteratura italiana per dialogare sul tema della felicità, in programma presso la Sala della Comunità di Vò di Brendola.

Il primo appuntamento, che si è svolto venerdì 6 ottobre con Marco Balzano e il suo libro “Cosa c’entra la felicità”, è stato molto apprezzato dal numeroso pubblico intervenuto alla serata. Per Balzano felicità è una parola di cristallo, che cambia a seconda dei valori, delle condizioni di salute delle idee, della fede, dell’età del rapporto con il tempo ed anche con la morte. Definire la felicità, quindi non è un’impresa da poco, ma può rivelarsi un’avventura avvincente, da condividere con lo stesso autore. Balzano ha pubblicato per Sellerio i romanzi Il figlio del figlio, Pronti a tutte le partenze e L’ultimo arrivato (Premio Campiello) e per Einaudi Resto qui e Quando tornerò. Ha condotto trasmissioni televisive e podcast e collabora con le pagine culturali del Corriere della Sera.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 ottobre, alle 17,30, è in programma il secondo incontro d’autore, con Matteo Bussola e la sua opera ultima “Mezzamela”: un delicato diario, di educazione sentimentale che fotografa il primo amore e l’adolescenza in tutti i suoi cambiamenti vissuti dai due giovani protagonisti Viola e Marco. Lo scrittore è “di casa” a Brendola in quanto gli studenti di alcune delle classi medie hanno “adottato” questo testo fra i banchi di scuola. Tra i romanzi di Bussola ricordiamo Notti in bianco, baci a colazione, Sono puri i loro sogni, Lettera a noi genitori sulla scuola, La vita fino a te, L’invenzione di noi due, Il tempo di tornare a casa. Bussola ha collaborato con Robinson di Repubblica e conduce con Federico Taddia un programma settimanale su Radio 24.

La rassegna si conclude domani, giovedì 12 ottobre alle ore 20:45, con il terzo appuntamento con Enrico Galiano, scrittore ed insegnante, con il libro Scuola di felicità per eterni ripetenti: quasi un manuale nel quale capitolo dopo capitolo l’autore ci porta a scuola di…felicità dove però le lezioni sono impartite dagli stessi ragazzi e non da chi è seduto dietro la cattedra con la consapevolezza che “insegnare significa soprattutto imparare”. Galiano, tra i prof di RaiGulp, ha pubblicato tra gli altri i seguenti romanzi Tutta la vita che vuoi, Più forte di ogni addio, Basta un attimo per tornare bambini, Dormi stanotte sul mio cuore e il saggio L’Arte di sbagliare alla grande. Nel 2020 è entrato nella classifica del Sole 24 Ore dei 10 prof più influenti d’Italia.

“L’obiettivo della rassegna letteraria Autunno d’Autore – spiega l’assessore alla Cultura Matteo Fabris – è di far crescere l’interesse per la lettura fra i nostri concittadini e soprattutto tra le nuove generazioni. L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è di poter proporre questi incontri anche in futuro, coinvolgendo nella scelta del tema e degli autori anche la scuola. Un ringraziamento particolare – conclude – alla Sala della Comunità, per l’ospitalità, ai lettori volontari della Biblioteca e alla Banca delle Terre Venete per la sensibilità dimostrata verso l’iniziativa”.

“Sono certo – aggiunge il sindaco Bruno Beltrame – che questi tre incontri con scrittori di grande spessore che portano a Brendola le loro opere, saranno un investimento personale in cultura per ognuno di noi. Auspico che la proposta sia accolta da tanti brendolani come occasione di crescita e promozione della lettura”.

Gli incontri, sono condotti da Paolo Ambrosini, titolare della Libreria Bonturi di San Bonifacio.