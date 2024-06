Inaugurazione nuovo casello, Nardin: “Migliora la produttività”

Inaugurato questa mattina il nuovo casello Montecchio-Brendola dell’Autostrada A4, che sarà attivo dalle 00.00 di mercoledì 26 giugno. Al taglio del nastro anche il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, con il governatore del Veneto Luca Zaia, i vertici dell’Autostrada A4 Brescia Padova Gonzalo Alcalde Rodriguez e Bruno Chiari, i sindaci di Brendola e Montecchio Maggiore.

“Due milioni di veicoli in entrata e due milioni di veicoli in uscita: questi sono i numeri che definiscono il casello di Montecchio-Brendola – commenta il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin- Uno snodo viario fondamentale per l’ovest vicentino e per tutto il Veneto, grazie anche all’interconnessione con la Superstrada Pedemontana Veneta.

Oggi ci auguriamo termini l’agonia delle lunghe code ad un casello con una delle più critiche immissioni alla viabilità ordinaria, che paralizzava non solo l’intera frazione di Alte Ceccato, ma anche la viabilità proveniente da Brendola, creando disagi per l’intera area.

Dal nuovo casello passa lo sviluppo di una delle aree più produttive d’Italia, ma passa anche il miglioramento della qualità della vita di tante persone e tante famiglie, che sostituiranno i tempi d’attesa con momenti più appaganti.

Grazie -conclude Nardin- alla Regione Veneto per l’attenzione che sempre dimostra al nostro territorio, grazie ai lavoratori che hanno materialmente costruito il nuovo casello. Grazie soprattutto all’Autostrada A4, di cui la Provincia di Vicenza è socio orgoglioso, per avere ridisegnato e migliorato la viabilità dell’ovest vicentino e, più in generale, per i cantieri e gli investimenti che riguardano il territorio vicentino”