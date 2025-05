Ricerca dispersi: addestramento interforze in Cadore

Visto l’approssimarsi della stagione estiva e il conseguente incremento delle presenze sulle nostre montagne, martedì scorso, 20 maggio, si è svolto un addestramento congiunto di ricerca persone disperse in luoghi impervi , che ha coinvolto il Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo di Cadore e Cortina d’Ampezzo, il Soccorso alpino Delegazione Dolomiti Bellunesi, i Vigili del Fuoco della provincia di Belluno e i Carabinieri.

Il posto di comando avanzato è stato fissato all’ex Centro federale di tennis nel comune di Lorenzago di Cadore, che è stato il fulcro delle operazioni.

Dopo una prima fase di briefing tecnico, le operazioni sono iniziate con un lavoro coordinato di localizzazione delle utenze telefoniche di due escursionisti, di cui non si avevano notizie dal giorno precedente, da parte dei tecnici di ricerca degli enti coinvolti.

Grazie ad un certosino lavoro effettuato dal personale specializzato, Tecnici di ricerca e Servizio di topografia applicata al soccorso, utilizzando la cartografia digitale e l’accesso agli account di Google è stato possibile agganciare i telefoni cellulari accesi delle persone disperse e individuare quindi l’area di ricerca primaria.

Nel primo scenario è stato risolutivo, nella fase finale di ricerca, l’impiego delle unità cinofile abilitate in superficie, mentre, per l’individuazione della seconda persona scomparsa lungo un ripido canale boschivo, sono stati impiegati i droni che hanno localizzato con una ricognizione aerea l’escursionista in difficoltà, successivamente recuperato illeso.

Durante la fase debriefing è emerso come risulti fondamentale il rapido allertamento di tutte le forze in campo al fine di garantire l’esito positivo delle ricerche nel minor tempo possibile, permettendo l’impiego congiunto e coordinato di tutte le risorse in capo ai tre enti di soccorso.

L’esito positivo delle operazioni ha confermato il buon feeling esistente tra la Guardia di Finanza, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i Vigili del Fuoco, che di comune accordo hanno già fissato una ulteriore giornata di addestramento per affinare ancora di più i rapporti e garantire il massimo alla comunità bellunese e ai suoi ospiti.