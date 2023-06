Recoaro Terme alza il sipario sul Festival Internazionale di Musica del Veneto

Con il Concerto del King’s College Symphony Orchestra di Londra, che si svolgerà presso la Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Recoaro Terme, si inaugura oggi, martedì 6 giugno con inizio alle 20.30 la prima edizione del “Festival Internazionale di Musica del Veneto”, manifestazione patrocinata dal Consiglio Regionale e promossa dalle Amministrazioni locali, con un cartellone prestigioso ideato dal Direttore Artistico del Festival, il Maestro Alberto De Piero.

“Non potevamo avere una partenza migliore per la quale, devo ringraziare L’Amministrazione Comunale di Recoaro Terme per la grande sensibilità dimostrata e per il sostegno dato a questo particolare evento – ha spiegato il maestro De Piero – Il King’s College London Symphony Orchestra è l’ensemble di punta del Dipartimento di musica del King’s College, prestigiosa università londinese. Questa orchestra è stata ed è una delle più importanti protagoniste della scena musicale di Londra negli ultimi 15 anni e proprio la sua dinamicità in una delle piazze musicali più ambite e stimolanti, ha attratto ed è punto di riferimento e di formazione di numerosi musicisti e soprattutto giovani talenti provenienti dall’Inghilterra come dall’estero. La Chiesa recoarese di Sant’Antonio Abate, è uno spazio esemplare in grado di valorizzare al meglio il talento di questo prestigioso ensemble e dei suoi strumentisti”.

“Recoaro Terme sta dimostrando con progetti e fatti di voler recuperare la vitalità e l’attrattività d’un tempo – è il commento del Sindaco Armando Cunegato – e anche questa prestigiosa iniziativa che gode del sostegno del Consiglio Regionale vuole confermare tutta l’accoglienza che la Conca di Smeraldo sa dare al visitatore, offrendogli sempre occasioni originali per gustare il tempo trascorso all’ombra delle Piccole Dolomiti.”

“Teatro in casa, il progetto di recupero del patrimonio delle marionette Lazzarini, ma anche la realizzazione di un art hotel – spiega l’Assessore alla Cultura, Cristina Camposilvan – sono solo alcune delle iniziative di alto valore per il sistema culturale territoriale che Recoaro ha voluto costruire in questi anni allo scopo di recuperare passioni ed energie locali, ma anche attrarre importanti nomi dall’esterno e ricreare quel fervore di arte, idee, progetti che ancora oggi è parte integrante del racconto di Recoaro Terme.”

Il concerto è ad ingresso gratuito.