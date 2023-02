Recoaro e Amnesty contro la violenza sulle donne

Si chiama “Com’eri vestita?” la mostra che il Comune di Recoaro Terme, in collaborazione con Amnesty International, proporrà al pubblico dal 3 al 12 marzo negli spazi del Centro Culturale Neri Pozza. Qui, venerdì 3 marzo alle ore 15.30, è prevista l’apertura ufficiale.

Obiettivo principale dell’esposizione è sfatare gli stereotipi che calano sulle vittime di violenza, sollevando spesso il terribile dubbio che possa essere stata colpa del loro atteggiamento.

Attraverso una collezione di abiti realmente appartenuti a donne che hanno subito violenza sessuale, il Centro Culturale di Via Roma sarà per una settimana il luogo della riflessione sulle ancora numerose violenze fisiche, verbali, psicologiche a cui molte donne sono sottoposte non solo nel mondo, ma anche a pochi passi da noi.

“Per la settimana in cui ricorrerà l’annuale Giornata Internazionale della Donna – ha spiegato l’Assessore al Sociale, Ilaria Sbalchiero – vogliamo sostenere e stimolare la riflessione rivolta alle conquiste politiche, sociali ed economiche raggiunte dal mondo femminile, ma che tuttavia si scontrano ancora con un altissimo numero di discriminazioni, violenze, violazioni dei propri diritti in ogni angolo del mondo, anche quelli che vantano una maggiore civiltà.

Non è il vestito a causare la violenza, bensì una più complessa cultura discriminatoria che deve essere scardinata a partire dai giovanissimi. L’esposizione di vestiti appartenuti a donne vittime di violenza ha un impatto emotivo molto forte che inevitabilmente costringerà il visitatore a porsi delle domande.”

La mostra sarà visitabile con i seguenti orari: sabato 4, domenica 5 e dall’8 al 12 marzo, dalle 15.30 alle 18.30. Il 9 marzo dalle 9.00 alle 12.00.

La mostra è inoltre a disposizione per visiste su appuntamento da parte di scuole di ogni ordine e grado.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio IAT di Recoaro Terme al numero 0445 75070 o all’indirizzo di posta elettronica iat@comune.recoaroterme.vi.it, alla Biblioteca Comunale al numero 0445 76888 o ancora alla sezione di Arzignano di Amnesty International al numero 347 7595555.