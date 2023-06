RECOARO – Doppio intervento sulla ferrata del Vajo Scuro

Un doppio intervento sulla Ferrata del Vajo Scuro è stato portato a termine dal Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno nella giornata di ieri, in aiuto di due distinti gruppi di escursionisti.

Verso le 11.20 la Centrale del 118 ha attivato i soccorritori per tre escursionisti che erano bloccati a circa tre quarti del percorso attrezzato, prima del tratto verticale più impegnativo, incapaci di proseguire o scendere in autonomia. In particolare pareva che uno dei tre fosse scivolato e non se la sentisse più di andare avanti.

Una prima squadra ha raggiunto i due 36enni di Creazzo e il 39enne di Vicenza, ha verificato le loro condizioni e ha iniziato a calarli per una sessantina di metri fino al sentiero sottostante, per poi risalire il Vajo Lovaraste e rientrare al Rifugio Battisti.

Durante l’intervento i primi soccorritori sul posto sono stati avvicinati da altri due giovani escursionisti, che avevano chiesto a loro volta supporto per rientrare. Ai due 23enni di Padova era stato quindi chiesto di aspettare lì, mentre si completavano le manovre in corso. I due ragazzi hanno invece iniziato a scendere la ferrata a ritroso da soli. Ed è stato a circa 40 metri dal sentiero che la seconda squadra in salita – ignara che i due giovani avessero bisogno – li ha incrociati e ha sentito uno dei due gridare, poiché si era appena procurato la sospetta lussazione di una spalla.

Dopo avergli prestato le prime cure e avere approntato un sistema di immobilizzazione della spalla, i soccorritori hanno calato il giovane alla base della parete. Impossibile pensare nelle sue condizioni di poterlo portare oltre, il ragazzo è stato recuperato dall’elicottero di Verona emergenza, sopraggiunto nel frattempo, che lo ha issato a bordo con un verricello per poi accompagnarlo all’ospedale di Valdagno. L’amico ha proseguito assieme alle due squadre e al primo gruppo di escursionisti in direzione del Battisti.