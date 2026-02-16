Rapina e pestaggio per uno zaino e una collana: 35enne straniero arrestato, deve scontare oltre 2 anni e mezzo

I Carabinieri della Stazione di Arsiero hanno arrestato nella mattinata del 10 febbraio 2026 un 35enne di origine nigeriana, residente ad Arsiero, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vicenza.

L’uomo deve scontare una pena definitiva di 2 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di rapina e lesioni personali aggravate. La condanna riguarda fatti avvenuti a Schio nel luglio 2022, quando la vittima fu aggredita per futili motivi e derubata di uno zaino e di una collana in oro.

Ricevuto il provvedimento restrittivo, i militari hanno rintracciato il 35enne e, al termine delle formalità di rito e della notifica dell’atto, lo hanno accompagnato presso la Casa Circondariale di Vicenza. Qui rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della pena.

L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri in ottemperanza al provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria competente.