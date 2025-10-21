Rapina 2 case: fermato, aggredisce i residenti e viene arrestato. Il complice è in fuga

Nella tarda serata di sabato, intorno alle ore 22, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Longare, impegnata in servizio perlustrativo straordinario, è intervenuta su segnalazione della Centrale Operativa di Vicenza a seguito di una richiesta di soccorso giunta al numero di emergenza 112, per un furto in corso in due abitazioni ad Arcugnano. Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno constatato che alcuni residenti, un uomo di 61 anni e il figlio ventiduenne, insieme a un vicino di casa quarantanovenne, erano riusciti a bloccare uno dei ladri, che poco prima si era introdotto in entrambe le case, rubando denaro contante, monili in oro e altri oggetti di valore. I malviventi, scoperti dai proprietari, hanno reagito con violenza, colpendo le vittime con calci e pugni. Queste ultime, nel tentativo di difendersi, sono riuscite a trattenere uno degli aggressori, mentre il complice è scappato. Le persone aggredite sono state successivamente visitate presso il pronto soccorso di Noventa Vicentina e dimesse con prognosi di sette giorni per politraumi. L’intervento rapido e coordinato della pattuglia di Longare ha consentito di immobilizzare definitivamente l’uomo, un 36enne di nazionalità albanese, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. A seguito di perquisizione, l’individuo è stato trovato in possesso di vari strumenti da effrazione (tra cui cacciaviti, un trapano manuale, guanti da lavoro e torcia) nonché di diversi oggetti di valore, tra cui un orologio di pregio, monete d’oro e altri beni, parte dei quali già riconsegnati ai legittimi proprietari. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Vicenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per rispondere dei reati di furto

in abitazione, rapina impropria e lesioni personali, aggravati e in concorso. Sono in corso

indagini volte all’individuazione del complice e alla completa ricostruzione della rete di contatti

dell’arrestato, anche mediante l’analisi del telefono cellulare sequestrato.