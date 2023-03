QUINTO VICENTINO – Ragazzo muore travolto da un furgone

Tragedia nella tarda serata di ieri. Intorno alle 20, un ragazzo è stato travolto da un furgone in via Quintarello a Quinto Vicentino. Da quanto è stato possibile ricostruire, il giovane sarebbe morto sul colpo, vanificando il tempestivo intervento del personale del Suem, che non ha potuto fare altro che constatarne la morte.

Secondo le ricostruzioni, pare che l’autista del furgone stesse proseguendo lungo la via quando, complice la totale mancanza di illuminazione, avrebbe improvvisamente colpito qualcosa. L’uomo si sarebbe fermato immediatamente, chiamando i soccorsi e i carabinieri, intervenuti con una pattuglia da Thiene, appena accortosi della vittima a terra.