Ciclista investito da autocarro: illeso

Un ciclista è stato investito, questa mattina, a Sarcedo mentre stava percorrendo via Schio, in direzione di Breganze. L’uomo, un 27enne di Zugliano, in trasnisto al di fuori della pista ciclabile presente,giunto all’altezza del civico 48, per cause in corso di accertamento, è stato colpito lateralmente dall’autocarro Renault condotta da R.V. 54enne di Thiene, che percorreva la medesima via con la stessa direzione di marcia. A seguito dell’urto il ciclista è stato sbalzato sull’adiacente terreno agricolo, senza riportare, fortunatamente, gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza del SUEM 118 di Santorso per prestare i soccorsi al cicista, che è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Santorso, e una pattuglia del Consorzio di Plizia Locale NordEst Vicentino per i rilievi del sinistro e la regolamentazione del traffico.