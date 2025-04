Quinta edizione del concorso “Insieme per l’Autismo”: 54 scuole partecipanti, ecco i vincitori

Il 4 aprile 2025, alle ore 9.30, presso l’I.I.S. “Almerico Da Schio” di Vicenza, si è svolta la

premiazione della quinta edizione del Concorso “Insieme per l’Autismo”, promosso dall’Ufficio VIII

Ambito Territoriale di Vicenza. Questo concorso, organizzato in occasione della Giornata Mondiale

per la consapevolezza dell’Autismo sancita dalle Nazioni Unite con la Risoluzione ONU 62/139 del

18 dicembre 2007, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un disturbo che coinvolge

sempre più persone e di promuovere un maggiore impegno nel potenziamento dei servizi e nella

ricerca.

Il concorso, aperto alle scuole statali, paritarie e comunali della città e della provincia di Vicenza di

ogni ordine e grado, è stato realizzato grazie alla collaborazione della Scuola Polo Inclusione

Provinciale – Istituto Comprensivo “C. Ridolfi” di Lonigo, sede dello Sportello Autismo, insieme ai

CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione) e al CTS (Centro Territoriale di Supporto). Inoltre, è stato

reso possibile grazie alla sinergia instaurata da tempo con le Associazioni genitori Autismi

Vicenza, tra cui Autismo Triveneto ODV, ANGSA Veneto ODV, ABAut APS e Gruppo Asperger

Veneto ODV, e con la Fondazione Brunello. All’incontro erano presenti la Dirigente dell’Ufficio VIII

Ambito Territoriale di Vicenza Nicoletta Morbioli e il Referente Inclusione Provinciale Alessandro

Ventura. Tra gli altri partecipanti vi erano la Consigliera provinciale Maria Cristina Franco, la

Dirigente Scolastica dell’I.I.S. Da Schio Manuela Floriani, la Dirigente Scolastica responsabile dello

Sportello Autismo Zelda Ferrarese e la Referente per l’Associazione Autismi Vicenza Antonella

Dalla Pozza. Hanno presenziato all’evento le Associazioni partner con Ombretta Trevisan del

Gruppo Asperger Veneto, Antonella Dalla Pozza e Marianna Zarantonello di Autismo Triveneto

ODV, Andrea Chimetto di ANGSA e per la Fondazione Brunello Silvia Bagnara.

I veri protagonisti della mattinata sono stati gli allievi che, con i loro contributi carichi di creatività e

fantasia, hanno condiviso esperienze e riflessioni. Ad affiancarli e sostenerli nella presentazione

degli elaborati c’erano gli insegnanti e i Dirigenti Scolastici, orgogliosi di rappresentare con loro

l’Istituto di appartenenza.

I vincitori del Concorso “Insieme per l’Autismo” anno scolastico 2024/2025 sono stati:

– Scuola dell’Infanzia: IC “F. Muttoni” di Sarego Scuola dell’Infanzia di Monticello di Fara

con le sezioni Verde e Arancione dei grandi e con la sezione Gialla dei grandi e Azzurra dei

medi di Sarego

– Scuola Primaria: IC “C. Ridolfi”, di Lonigo Plesso Scortegagna, classe 3^E

– Scuola Secondaria di primo grado: IC “A. Palladio” Pojana Maggiore, classe 3^A

– Scuola Secondaria di secondo grado: CFP Trissino Scuola di Formazione Professionale,

classe 2^ indirizzo Operatore del Benessere



Grazie al generoso e continuo contributo del Gruppo Unicomm SpA, gli Istituti sono stati premiati

con strumenti tecnologici di valore, utili per favorire l’inclusione e facilitare la comunicazione, oltre a

targhe personalizzate che commemorano l’evento. Unicomm SpA, infatti, è da sempre sensibile a

questo tipo di tematica con l’iniziativa “Ora Blu”, nata in collaborazione con ANGSA e con la rete

“Sportelli Autismo” del Veneto, dedicata alle persone con disturbo dello spettro autistico: una

giornata di sensibilizzazione ogni ultimo martedì del mese in più di 80 supermercati a

marchio Emisfero, Famila ed Emi, tutti appartenenti al Gruppo Unicomm. Il prezioso progetto “Ora

Blu”, che su questa scala non ha precedenti nel nostro Paese, si pone l’obiettivo di sensibilizzare i

clienti e aumentare la conoscenza rispetto al fenomeno sempre più diffuso dell’autismo, nonché di

far capire che anche solo adottando dei piccoli accorgimenti nei luoghi pubblici, si può fare la

differenza.

La giuria esaminatrice ha ricevuto un elevato numero di elaborati da molte scuole partecipanti al

Concorso, presentati con cura e impegno. Un sincero ringraziamento va a tutti gli allievi, i Dirigenti

Scolastici e i docenti che hanno partecipato all’iniziativa, cogliendo l’opportunità per progettare e

realizzare idee ed esperienze di qualità.

Gli Istituti partecipanti a questo concorso hanno indubbiamente creato opportunità per diffondere la

cultura dell’inclusione e, attraverso l’arte e la collaborazione, hanno generato occasioni di

riflessione e approfondimento sulla tematica dei disturbi dello spettro autistico.

Il Concorso “Insieme per l’Autismo” offre a tutti la possibilità di contribuire allo sviluppo di una

comunità sempre più consapevole e inclusiva, pronta ad accogliere e valorizzare le peculiarità di

ciascuno.

Si desiderano inoltre ringraziare la Dirigente Scolastica Manuela Floriani dell’I.I.S. Da Schio di

Vicenza, così come i Professori Roberto Zanin e Antonella Frizzo, i Docenti, il personale e gli

studenti coinvolti, per l’accoglienza, la professionalità e lo squisito buffet che hanno gentilmente

messo a disposizione.