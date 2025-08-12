Quanti ubriachi nel week end nel vicentino

I servizi straordinari di controllo del territorio della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa si sono ripetuti anche durante lo scorso weekend, con l’impiego di numerosi militari, sia in uniforme sia in borghese; un impegno corale volto a garantire sempre più un’efficace cornice di sicurezza, nell’ambito di un più ampio piano strategico programmato dal Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza. L’imponente dispiegamento di forze, attuato nello scorso weekend, era finalizzato alla prevenzione di reati predatori, fra cui i furti in abitazione, oltre alla repressione dell’abuso di alcol e dell’uso di sostanze stupefacenti, compreso il controllo dei locali del territorio, deiprincipali parchi e dei giardini pubblici.

I servizi ad alta visibilità, legati in prevalenza alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza alcolica, sono stati eseguiti principalmente dai militari della Sezione Radiomobile, mediante l’utilizzo dell’etilometro con la finalità di prevenire incidenti stradali dagli epiloghi spesso tragicie quindi garantire la salvaguardia dell’incolumità degli utenti delle strade. Nel contempo sono stati predisposti diversi posti di controllo lungo le principali arterie stradali.

Per quanto concerne l’attività di prevenzione/repressione di illeciti legati agli stupefacenti, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

– nel Comune di Tezze sul Brenta, i militari della Sezione Radiomobilenei pressi del cimitero, hanno proceduto al controllo di un 25 enne, il quale – a seguito di perquisizione personale – è stato trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e quindi segnalato, quale assuntore, alla Prefettura di Vicenza e deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza per possesso di oggetti atti ad offendere, avendo avuto al seguito un “tirapugni”.

Nel corso di tali mirate attività di prevenzione sono state, altresì, contestate sanzioni amministrative per ubriachezza a carico di 4 soggetti, i quali – sottoposti a controlli di polizia da parte dei militari della Sezione Radiomobile in prossimità di locali pubblici bassanesi – presentavano evidenti sintomi di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcool:

– un 38enne, residente nel Comune di Valbrenta (VI) nei pressi della stazione ferroviaria di Bassano del Grappa;

– un 32enne, residente in città, in Piazzale Cadorna di Bassano del Grappa;

– una 21enne ed un 33 enne, in quartiere XXV Aprile di Bassano del Grappa.

Infine, durante i controlli alla circolazione stradale nel territorio comunale di Schiavon, eseguiti dai militari del Comando Stazione di Nove, è stata contestata la violazione amministrativa dell’art. 193 del c.d.s. a carico di un 24 enne, per aver circolato alla guida del veicolo privo di copertura assicurativa; il veicolo in questione è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

L’intera attività svolta si aggiunge a quelle ordinariamente eseguite dalle Stazioni dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa e sarà riproposta ciclicamente, affinché sia assicurata – soprattutto in questo periodo estivo – quanto più possibile un’efficace azione di prevenzione e di repressione ad ogni forma di illegalità.