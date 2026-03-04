Quanti obesi ci sono in Veneto?

In Veneto, l’obesità colpisce circa il 12% degli adulti e il 6% dei bambini, mentre il sovrappeso riguarda il 29% degli adulti e il 17% dei più piccoli. Oggi, in occasione della Giornata mondiale dell’obesità, le Unità operative delle aziende sanitarie e ospedaliere hanno organizzato un punto informativo nella hall del polo Confortini di Verona, con l’iniziativa “Obesità senza pregiudizi: ascoltare, comprendere, curare”, promossa dalla sezione Triveneto della Società italiana dell’obesità insieme a università e associazioni di pazienti.

L’obesità è una malattia cronica, complessa e recidivante, causata da fattori biologici, ambientali e psico-sociali. Spesso percepita come una colpa, può essere trattata efficacemente, soprattutto se la prevenzione inizia precocemente: molti bambini obesi presentano già alterazioni glicemiche e problemi cardiovascolari.

In Veneto, il percorso terapeutico è multidisciplinare: per i bambini, l’Uoc Pediatria B del professor Maffeis; per adulti e anziani, l’Uoc Endocrinologia, diabetologia e malattie del metabolismo guidata dal professor Bonadonna e la Geriatria B diretta dal professor Mauro Zamboni, con focus sull’obesità sarcopenica, caratterizzata da aumento della massa grassa e perdita di quella magra. La chirurgia metabolica, coordinata dal dottor Marco Battistoni, completa il percorso specialistico, affiancata da dietisti, nutrizionisti e infermieri.

L’iniziativa sottolinea l’importanza di un approccio integrato per prevenire e curare l’obesità, puntando sulla diagnosi precoce, l’informazione e il supporto continuo per tutte le fasce d’età.