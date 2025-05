Proseguono a Vicenza e provincia  “I Martedì al Cinema della Regione del Veneto”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Secondo appuntamento martedì 13 maggio a Vicenza e provincia con le proiezioni a costo ridotto de “I Martedì al Cinema della Regione del Veneto”, progetto della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, sono ben quattro le opere in cartellone al Cinema Odeon. Si comincia alle 16.30 con “L’isola degli idealisti” (Italia, 2024) di Elisabetta Sgarbi. In una gelida notte di gennaio, due giovani ladri, Beatrice e Guido, fuggono su un’isola dove vengono scoperti dal guardiano e condotti alla villa delle Ginestre, abitata dall’eccentrica famiglia Reffi. Il misterioso Celestino Reffi propone loro un patto: li proteggerà dalla polizia in cambio della loro partecipazione a un “corso di educazione”. Ma sarà proprio la presenza dei due fuggitivi a sconvolgere profondamente gli equilibri della villa e delle vite di chi vi abita. Sempre alle 16.30 la sala propone “San Damiano” (Italia, 2024) di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes. Damian, trentacinquenne polacco in fuga dal passato, arriva a Roma deciso a ricominciare. Senza soldi, si rifugia su una torre delle Mura Aureliane presso la Stazione Termini, sognando di diventare cantante. Lì conosce Sofia, una senzatetto carismatica, e tra loro nasce un’intensa storia d’amore. Immerso nel mondo crudo e solidale della comunità emarginata di Termini, Damian trova finalmente un senso di famiglia, ma la sua fragilità mentale mette a rischio il nuovo equilibrio conquistato. Si prosegue alle 18.30 con “Malamore” (Italia, 2025) di Francesca Schirru. Mary è la giovane amante di un pregiudicato sposato con una potente boss criminale. Quando conosce Giulio, un nuovo istruttore di equitazione, trova il coraggio di lasciare la relazione tossica in cui è intrappolata. Il compagno, ancora in carcere ma attivo nei suoi traffici, manda un vecchio amico di Mary a dissuaderla. Decisa a riconquistare la propria libertà, Mary si allontana, scatenando la furia dell’uomo una volta uscito di prigione. In un ambiente dominato dalla violenza e dalla corruzione, l’amore e l’amicizia diventano atti di ribellione. Si chiude, infine, alle 20.30, con “Black Bag – Doppio gioco” (USA, 2025) di Steven Soderbergh. La trama del film è incentrata sulle indagini di un agente del servizio segreto britannico sulla perdita di dati classificati. La ricerca si restringe su una lista di cinque nomi, tra i quali figura anche la moglie, anch’essa spia di lungo corso.

In provincia, “Black Bag – Doppio gioco” (USA, 2025) di Steven Soderbergh è in programmazione, alle 21.10, anche al Multisala Starplex di Marano Vicentino.

Punta sul genere documentario, questa settimana, il Cinema Busnelli di Dueville, proponendo, alle 15.30 e alle 20.45, “No other land” (Palestina, Norvegia, 2024) di Rachel Szor, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Basel Adra, Premio Oscar 2025 come miglior documentario, dopo aver vinto nel 2024 al Festival di Berlino il Premio del pubblico della sezione Panorama per i documentari. L’opera racconta la lotta di Basel Adra, giovane attivista palestinese di Masafer Yatta, contro l’espulsione della sua comunità da parte dell’occupazione israeliana. Mentre documenta la distruzione delle case da parte dell’esercito, Basel incontra Yuval, un giornalista israeliano che si unisce alla sua causa. Il film segue la loro collaborazione durata anni, segnata da un’amicizia intensa ma anche dalla profonda disparità tra le loro condizioni di vita.

Due le possibilità al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa. Alle 17.30 e alle 20.00 troviamo “Le assaggiatrici” (Italia, Belgio, Svizzera 2025) di Silvio Soldini, tratto dall’omonimo romanzo di Rosella Postorino, vincitrice del Premio Campiello 2018. Nell’autunno del 1943, Rosa fugge dai bombardamenti di Berlino e si rifugia in un remoto villaggio vicino al confine orientale, dove vive la famiglia del marito al fronte. Scopre che nei pressi del paese si trova la Tana del Lupo, il quartier generale di Hitler, ossessionato dall’idea di essere avvelenato. Rosa viene scelta, insieme ad altre donne, come assaggiatrice del cibo destinato al Führer. Tra paura, fame e sospetto, si creano legami profondi tra le assaggiatrici. Rosa, inizialmente esclusa, riesce infine a integrarsi, ma una relazione imprevista con un ufficiale delle SS mette in crisi le sue certezze, facendola sentire colpevole e confusa tra amore e desiderio di sopravvivere. Alle 17.45 e alle 20.30 è invece il turno di “Queer” (Italia, USA, 2024) di Luca Guadagnino. È il 1950. William Lee è un americano sulla soglia dei quaranta espatriato a Città del Messico. Passa le sue giornate quasi del tutto da solo, se si escludono le poche relazioni con gli altri membri della piccola comunità americana. L’incontro con Eugene Allerton, un giovane studente appena arrivato in città, lo illude per la prima volta della possibilità di stabilire finalmente una connessione intima con qualcuno.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 4 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 4 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

