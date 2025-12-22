Prosecco da record: il Conegliano Valdobbiadene vola a 98 milioni di bottiglie nel 2025

Il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg chiuderà il 2025 con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente, raggiungendo la quota stimata di 98 milioni di bottiglie vendute. Una crescita frutto di strategie mirate, promozione della cultura del territorio e qualità del prodotto, come sottolinea il presidente Franco Adami: «I risultati derivano da un lavoro condiviso che valorizza il territorio, le persone e la nostra denominazione, in Italia e all’estero».

Il 2026 punterà sulla valorizzazione delle Rive, le aree core Unesco che esprimono l’essenza del Prosecco, e sul rafforzamento dei rapporti con istituzioni come Pris e Cervim. Grande attenzione anche ai mercati internazionali, dall’Europa al Sud America, per raccontare l’autenticità del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg.

Nel 2025 il Consorzio ha organizzato oltre 100 Masterclass dedicate principalmente agli operatori del settore, affiancate da eventi per consumatori, e ha consolidato la propria presenza in ambito culturale e mediatico. Confermata la partnership con la Biennale Cinema di Venezia, con il Consorzio come spumante ufficiale della 82ª Mostra, e con il Premio Campiello Giovani tramite il progetto ‘Trame di Vite’.

L’internazionalizzazione ha visto eventi e incoming su tre continenti, in 8 Paesi e 17 città, con l’avvio di una collaborazione triennale con l’Institute of Masters of Wine di Londra, per rafforzare formazione e valorizzazione del vino a livello globale.