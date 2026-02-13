BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACAVICENZA e PROVINCIA
Principio d’incendio in un capannone a Lonigo, intervento notturno dei vigili del fuoco

Un principio d’incendio è stato segnalato alle 3.40 della notte di venerdì 13 febbraio in un capannone industriale di via Casette 3, in località Almisano a Lonigo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe, due autobotti e dodici operatori provenienti dai distaccamenti di Lonigo, Arzignano e Vicenza. Le squadre sono entrate all’interno dell’azienda, specializzata nella produzione di autocisterne, e hanno rapidamente individuato e spento il focolaio, sviluppatosi in una zona confinata del capannone.

Presente anche il funzionario di guardia per le verifiche tecniche e la valutazione di eventuali danni strutturali all’edificio. Sul luogo dell’intervento sono arrivati anche i carabinieri di Lonigo.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento da parte dei tecnici.

