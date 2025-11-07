Presentata la lista vicentina di Noi Moderati per le elezioni regionali

Noi Moderati presenta la lista vicentina per le Regionali: «Il centro che costruisce, non che divide»

Vicenza, 7 novembre 2025 – È stata presentata oggi a Vicenza la lista provinciale di Noi Moderati – Civici per Stefani – Libertà Popolare Veneto, alla presenza dell’onorevole Luigi D’Agrò e di tutti i candidati della circoscrizione vicentina.

L’incontro, molto partecipato, ha segnato l’avvio ufficiale della campagna elettorale nel territorio berico, con l’obiettivo dichiarato di portare in Regione una rappresentanza di amministratori, professionisti e imprenditori radicati nelle comunità locali, interpreti di una politica del fare e del dialogo.

«Noi Moderati è la casa del buonsenso, della concretezza e della competenza», ha dichiarato Luigi D’Agrò. «Il Veneto ha bisogno di amministratori che conoscano i territori e che abbiano la capacità di tradurre le idee in azioni di governo. La nostra è una proposta chiara: più servizi, meno burocrazia, infrastrutture moderne e sanità di prossimità.»

Nel suo intervento, D’Agrò ha anche richiamato la figura di Mariano Rumor, vicentino e padre del regionalismo italiano, ricordando come fu proprio lui, nel 1970, a istituire le Regioni: «È tempo di tornare a quella visione – ha detto D’Agrò – ma anche di superarla. La visione di Rumor parlava all’Italia degli anni Settanta, un Paese che allora aveva bisogno di costruire identità e prossimità istituzionale. Oggi, invece, è arrivato il momento di andare oltre, perché il regionalismo non si può ridurre agli slogan sull’autonomia, ma deve tornare a essere una visione riformatrice di un territorio che va trasformato in funzione del cambiamento economico, sociale e tecnologico che in larga parte è già avvenuto. L’Italia di oggi è un’altra cosa, e un upgrade del sistema è necessario per renderlo più moderno, efficiente e vicino ai cittadini.»

I candidati vicentini

• Luca Vendramin – Sindaco di Pianezze

• Lara Bisin – Imprenditrice ed ex vicepresidente di Confindustria Vicenza

• Matteo Gasparotto – Dottorando di ricerca e consigliere comunale a Montecchio Precalcino

• Maria Cecilia Dal Balcon – Ex amministratrice di Isola Vicentina

• Stefano Lain – Ex sindaco e consigliere comunale di Grisignano di Zocco

• Luigi Lazzari – Imprenditore e presidente di società no-profit

• Cinzia Maraschin – Insegnante e assessore nel Comune di Creazzo

• Liana Dal Pozzolo – Funzionaria comunale

• Andrea Ronco – Fondatore del progetto culturale e digitale «Il Veneto Imbruttito»

«Moderati non vuol dire tiepidi», ha concluso D’Agrò. «Vuol dire credere in una politica fondata su serietà, responsabilità e risultati, quella che costruisce invece di urlare. Il 23 e 24 novembre chiediamo agli elettori di scrivere Noi Moderati per dare forza al centro del buon governo e del realismo.»

Le priorità per il Vicentino

• Sanità e sociale: potenziare la medicina di prossimità, ridurre le liste d’attesa e rafforzare i servizi per anziani e famiglie.

• Infrastrutture e mobilità: migliorare i collegamenti tra Alto Vicentino e capoluogo, sostenere la manutenzione del territorio e degli argini.

• Impresa e lavoro: semplificare le procedure per le PMI, promuovere l’innovazione e la formazione tecnica.

• Ambiente e sicurezza: investire nella prevenzione idrogeologica e nella gestione sostenibile dei rifiuti.

• Giovani e formazione: valorizzare l’istruzione tecnica e gli ITS per trattenere i talenti in Veneto.