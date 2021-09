Premiati i “Laureati dell’Anno” in Economia a Vicenza

Si è svolta oggi, nella sede di viale Margherita della Fondazione Studi Universitari di Vicenza, la cerimonia di premiazione dei “Laureati dell’Anno”, organizzata dall’Università degli Studi di Verona e ALVEC (l’Associazione Laureati in Economia dell’ateneo scaligero).

Nata nel 2001 da un’idea di ALVEC, dal 2014 il “Laureato dell’Anno” è un’iniziativa condivisa tra Università e Associazione ed è inserita nella programmazione delle attività dell’Ateneo. Per identificare i vincitori viene redatta una speciale classifica alla quale accedono solo i neolaureati con 110 e lode, basata sul più alto punteggio di ammissione all’esame di laurea e sul minor tempo di permanenza in università, con una cerimonia di premiazione per ciascuna sede

Per gli studenti dei corsi organizzati a Vicenza, la consegna dei riconoscimenti si è svolta appunto nella giornata di oggi, con una cerimonia che ha visto 5 studenti premiati, di cui tre in corsi di laurea triennali e due in corsi magistrali.



I premiati tra i laureati dei corsi triennali sono Jessica Costa, di Isola Vicentina, dott.ssa in Economia e Commercio con relatore della tesi il prof. Riccardo Fiorentini; Giulia Schiavo, di Cornedo Vicentino, dott.ssa in Economia Aziendale con relatore la prof. Francesca Rossignoli; e Martina Urbani, di Sossano, dott.ssa in Economia e Commercio con relatore il prof. Edoardo Demo.

Tra i laureati quinquennali, invece, sono stati premiati due studenti non vicentini, che hanno scelto la sede di Vicenza per completare il proprio percorso accademico: Elisabetta Cocchi, bolognese, che ha conseguito la laurea magistrale in International Economics and Business Management, con relatore il prof. Angelo Zago, e Filippo Gambasin, trevigiano, laureatosi in Direzione Aziendale con relatore il prof. Giorgio Mion,



Ogni anno inoltre ALVEC invita i neolaureati a scrivere un articolo tratto dalla propria tesi. Una commissione dell’Associazione esamina i lavori prevenuti e formula una classifica che tiene presente chiarezza, correttezza e capacità di suscitare interesse nel lettore. In occasione della premiazione dei “Laureati dell’Anno” vengono quindi premiati anche i vincitori: quest’anno il premio per il concorso “Scrivi un articolo tratto dalla tua tesi” è stato assegnato per la sede di Vicenza a Francesca Sola, di Lugo di Vicenza, che ha conseguito la laurea triennale in Economia e Commercio con una tesi di laurea su “Unione Europea e Stati Uniti D’America tra populismo e globalizzazione”.