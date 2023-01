Possa Mai tornare Tosetto

di Arrigo Abalti

L’outing di Matteo Tosetto stamattina ha finalmente messo fine ai dubbi che circolavano dalle parti della maggioranza dopo il suo licenziamento dell’estate scorsa. Con una conferenza stampa nel luogo che lo vide per dieci anni Presidente della Circoscrizione 6 grazie a Forza Italia, l’ex assessore al Sociale ha dichiarato non solo la lista che porta il suo nome, stile Berlusconi Presidente, ma soprattutto il suo appoggio al candidato sindaco del Centrosinistra, Giacomo Possamai.

Oltre alla simpatia per il capogruppo dem al Ferro-Fini, Tosetto ha fatto appello ai centristi del Terzo Polo affinchè si aggiungano all’alleanza con il centrosinistra, facendo chiaramente riferimento ad Azione, Italia Viva e Per una Grande Vicenza. Fra i suoi sostenitori anche la consigliera comunale del gruppo Misto ed ex della Lista Rucco, Patrizia Barbieri.