Porto abusivo di armi: 3 denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Schio hanno denunciato in stato di libertà tre persone per porto abusivo di armi. In particolare, a Schio, in due distinti controlli, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno

controllato due uomini – di età compresa tra i 30 ed i 40anni – che sono stati trovati in possesso di

coltelli con lame lunghe rispettivamente 20 cm e 30 cm. Le armi venivano sequestrate e, per i due, è

scattato il deferimento in stato di libertà. Stessa sorte è toccata ad un diciottenne a Cogollo del Cengio che, sottoposto a controllo da parte dei Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette, veniva trovato in possesso di un bastone telescopico. Anche in questo caso l’arma è stata sequestrata.