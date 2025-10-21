CRONACA
21 Ottobre 2025 - 10.12

Porto abusivo di armi: 3 denunciati

REDAZIONE
I Carabinieri della Compagnia di Schio hanno denunciato in stato di libertà tre persone per porto abusivo di armi. In particolare, a Schio, in due distinti controlli, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno
controllato due uomini – di età compresa tra i 30 ed i 40anni – che sono stati trovati in possesso di
coltelli con lame lunghe rispettivamente 20 cm e 30 cm. Le armi venivano sequestrate e, per i due, è
scattato il deferimento in stato di libertà. Stessa sorte è toccata ad un diciottenne a Cogollo del Cengio che, sottoposto a controllo da parte dei Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette, veniva trovato in possesso di un bastone telescopico. Anche in questo caso l’arma è stata sequestrata.

