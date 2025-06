Più di 400.000 euro di finanziamento per le ciclovie lungo viale Fiume e viale Trieste

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un contributo regionale di 405.000 euro a favore delle ciclovie urbane della città. È questo il finanziamento ottenuto dal Comune di Vicenza.«Questo contributo regionale ci permetterà di finanziare un progetto a favore della sicurezza stradale – le parole dell’assessore alla mobilità e ai lavori pubblici Cristiano Spiller – . Andremo a realizzare due importanti tratti di ciclovia lungo viale Fiume e lungo viale Trieste, mettendo al contempo in sicurezza gli attraversamenti pedonali e adeguando le fermate del trasporto pubblico locale con l’abbattimento di ogni barriera architettonica e l’inserimento di alberature; gli obiettivi sono quelli di favorire la mobilità sostenibile, garantire l’incolumità di pedoni e ciclisti, interconnettere la rete ciclabile urbana esistente, favorire l’accesso in sicurezza alla cittadella degli studi, moderare le velocità dei veicoli, abbattere le barriere architettoniche. La messa in sicurezza delle strade è una priorità di questa amministrazione e viale Trieste, che nel 2023 e 2024 è risultata essere l’arteria cittadina con il maggior numero di incidenti stradali, meritava un intervento complessivo».Per ottenere il finanziamento dedicato alla sicurezza stradale, il Comune ha partecipato al bando con un progetto suddiviso in due stralci funzionali: il primo, relativo alle opere lungo viale Fiume e il secondo lungo viale Trieste, nel tratto compreso tra viale Fiume e la stazione Rfi di Anconetta. Il primo stralcio prevede inoltre un intervento di moderazione del traffico con la chiusura dell’incrocio tra via Ragazzi del ‘99 e il tratto nord di via Astichello, che sarà comunque sempre accessibile dalla rotatoria di Saviabona, al fine di fornire una connessione sicura verso la cittadella degli studi. L’importo complessivo dei due stralci è di 900.000 euro di cui 405.000 coperti dal contributo regionale e la restante parte con risorse proprie già disponibili a bilancio.Le domande presentate dai Comuni per la richiesta di contributo sono state 327, di cui 288 sono risultate ammissibili. Il finanziamento ha premiato 40 proposte, per un importo totale di 14,5 milioni di euro. Tra i Comuni finanziati, Vicenza risulta l’unico Comune capoluogo premiato. «Essere tra i pochi Comuni che hanno ottenuto il finanziamento – continua l’assessore Spiller – è un segno della qualità del progetto e della capacità degli uffici che vi hanno lavorato».Il lotto relativo a viale Fiume, per circa 700 metri di sviluppo, è pronto per andare in gara, mentre il lotto di viale Trieste, per circa 380 metri di sviluppo, deve vedere l’approvazione del progetto esecutivo e poi la gara. I cantieri partiranno nel corso del 2026.