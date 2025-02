Più di 200 scosse di terremoto a Santorini: migliaia di persone in fuga dall’isola

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Panico a Santorini: oltre 200 terremoti sottomarini, migliaia di persone in fuga

Folle in partenza, scuole chiuse e voli aggiuntivi per fronteggiare l’emergenza nell’isola greca.

SANTORINI – Paura e fughe di massa a Santorini, dove più di 200 terremoti sottomarini sono stati registrati al largo dell’isola negli ultimi giorni. Migliaia di persone stanno lasciando l’isola greca in fretta e furia, con traghetti affollati che continuano a partire, come mostrano i video diffusi dai media locali nella giornata di lunedì 3 febbraio.

Per far fronte a questo improvviso afflusso di persone, le compagnie di traghetti hanno annunciato un rafforzamento dei collegamenti. Anche la compagnia aerea Aegean Airlines ha organizzato voli straordinari tra Santorini e Atene lunedì e martedì, vendendo i biglietti in pochi secondi, secondo quanto riferito da diverse agenzie di viaggio al quotidiano britannico The Guardian.

Scuole chiuse e precauzioni

La scossa più forte, registrata lunedì a metà giornata, ha raggiunto una magnitudo di 4,9, come riportato dall’Istituto Geodinamico dell’Osservatorio di Atene. A causa dell’intensità del fenomeno, è stata decisa la chiusura di tutte le scuole dell’isola e delle vicine Amorgos e Íos fino a venerdì.

Le autorità hanno consigliato a residenti e turisti di evitare i grandi assembramenti al chiuso e le aree a rischio di frane. Gli hotel sono stati istruiti a svuotare le piscine per limitare i danni agli edifici in caso di nuove scosse.

Appello alla calma

Da Bruxelles, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato: “Dobbiamo gestire un fenomeno geologico molto intenso” e ha esortato i cittadini a mantenere la calma. Nonostante il rischio, non sono stati segnalati episodi di panico tra i circa 15.000 residenti permanenti dell’isola.

Testimonianze di paura diffusa

Il direttore dell’orchestra filarmonica di Santorini, Michalis Gerontakis, ha raccontato a The Independent: “Non ho mai sentito nulla di simile con questa frequenza – un terremoto ogni 10 o 20 minuti. Tutti sono preoccupati, anche se alcuni lo nascondono per non creare panico.”

Anche Kostas Sakavaras, guida turistica sull’isola da 17 anni, ha dichiarato all’AFP: “Non ho mai vissuto nulla di simile a Santorini. Abbiamo deciso di partire per motivi di sicurezza.”

Santorini, con la sua caratteristica forma a mezzaluna, è una delle principali destinazioni turistiche della Grecia, attirando ogni anno più di tre milioni di visitatori nei suoi villaggi costruiti lungo le spettacolari scogliere formate da un’antica eruzione vulcanica di oltre 3.500 anni fa.