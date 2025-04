Pink Floyd at Pompeii – Il leggendario film concerto torna al cinema in versione restaurata dal 24 al 30 aprile

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dal 24 al 30 aprile 2025 torna sul grande schermo, per la prima volta nei cinema e nei formati IMAX®, Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII, la nuova versione restaurata in 4K e Dolby Atmos del film-concerto diretto nel 1972 da Adrian Maben. Un evento che celebra una delle performance più iconiche della storia del rock, ambientata nell’anfiteatro romano di Pompei e girata senza pubblico nel 1971.

I biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito ufficiale www.pinkfloyd.film.

Sono disponibili anche due trailer ufficiali: il trailer esteso e il trailer breve. Tra le clip già pubblicate online:

A coronamento dell’evento cinematografico, il 2 maggio uscirà anche l’album live Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII, disponibile in CD, vinile, digitale e, per la prima volta, in Dolby Atmos. Il pre-ordine è attivo su pinkfloyd.lnk.to/Live_AtPompeii.

Il film, girato in un’atmosfera unica e priva di pubblico, propone alcune delle esecuzioni più celebri della band inglese, tra cui Echoes, A Saucerful of Secrets e One of These Days. La pellicola è stata restaurata fotogramma per fotogramma a partire dal negativo originale 35mm, ritrovato negli archivi dei Pink Floyd.

Il nuovo mix audio in Dolby Atmos è stato curato da Steven Wilson, che ha commentato:

«È stato un onore remixare la colonna sonora per accompagnare il magnifico restauro. Sembra che il film sia stato girato ieri».

Anche l’edizione discografica conterrà tracce esclusive e versioni alternate. Il remix del 2025 sarà disponibile in CD, LP, Blu-ray, DVD e digitale.

Per celebrare l’uscita, il 1° maggio si terrà una “Special Opening Night” in 16 negozi selezionati. Il giorno seguente, il 2 maggio, sarà il “Pink Floyd Day”, con oltre 60 punti vendita italiani coinvolti. Saranno distribuiti gadget, poster e vetrofanie fino a esaurimento scorte.

L’evento è distribuito in esclusiva in Italia da Nexo Studios, con il supporto di Radio Deejay, Radio Capital, MYmovies e D’Alessandro e Galli.

Per ulteriori informazioni:

Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII si presenta come un’occasione unica per rivivere un momento epico della musica rock nel cuore della città antica, sotto le ombre immortali del Vesuvio.