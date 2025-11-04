CRONACA
4 Novembre 2025 - 19.20

Pilota di parapendio sospeso su un albero (FOTO)

REDAZIONE
Precipitato poco sotto il decollo in località Col del Puppolo, un pilota di parapendio tedesco di 68 anni è finito nel bosco sottostante, rimanendo sospeso tra i rami di un albero a circa 5 metri da terra, senza riportare alcuna conseguenza. Scattato l’allarme attorno a mezzogiorno e mezza, una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa si è portata sul punto in cui si trovava l’uomo e con tecniche di treeclimbing ha risalito la pianta. Poiché il pilota si trovava bloccato fuori asse, rispetto al tronco, di circa 3 metri, i soccorritori hanno attrezzato una piccola teleferica, lo hanno raggiunto, vincolato, assicurato e calato al suolo. 

