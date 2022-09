Picchia e minaccia con un coltello la compagna, arrestato 46enne  

Alle prime ore del 18 settembre i militari della Stazione Carabinieri di Valdagno, supportati da quelli della Stazione di Trissino, al termine di accertamenti svolti durante la notte, hanno arrestato per maltrattamenti, lesioni e minacce nei confronti della convivente, B.F., 46enne originario della “città della lana”.

Attorno alle 20.15 del 17 settembre era infatti arrivata una chiamata alla Centrale operativa in cui veniva segnalata una lite in atto nella casa della coppia. La pattuglia della Stazione di Valdagno, unitamente a quella di Trissino, è andata quindi nell’arco di pochi minuti presso l’abitazione dei due.

I militari giunti sul posto, dopo aver verificato la situazione, hanno deciso di accompagnare i due conviventi in Caserma per approfondire la situazione.

La donna, ascoltata secondo i protocolli previsti in caso di violenza di genere, riferiva di essere stata aggredita e percossa per l’ennesima volta nel corso della serata, venendo minacciata di morte con un coltello da cucina. La donna a seguito delle violenze subite è stata quindi condotta all’Ospedale per le cure del caso dove veniva le venivano riscontrate delle lesioni. Sulla base degli elementi raccolti dai militari operanti si procedeva quindi all’arresto di B.F.

L’uomoè stato portato presso la casa circondariale di Vicenza. Dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata.