Picchia e manda in coma un ospite a Capodanno: arrestato 49enne vicentino

Intervento degli agenti della Polizia di Stato di Vicenza poco prima delle 3, nella notte di capodanno. Al 113 era arrivata una richiesta di soccorso. I poliziotti si sono diretti verso un’abitazione in stradella Sansigoli 21, laterale di via Fratelli Bandiera in zona ospedale a Vicenza, presso l’abitazione di D.P., vicentino di anni 49, già condannato per detenzione di sostanze stupefacenti.

All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto in stato di coma il vicentino P.A. di anni 52 che veniva immediatamente soccorso da personale del S.U.E.M. 118 che, dopo averlo stabilizzato, lo trasferiva all’Ospedale di Vicenza dove veniva ricoverato presso il reparto di rianimazione.

Le attività di indagine permettevano di far emergere che le ferite erano state causate dal D.P. che colpiva ripetutamente il ferito a seguito di una discussione nata, presumibilmente, per futili motivi.

Per le gravi ferite riportate dalla parte offesa, il D.P. veniva tratto in arresto e tradotto presso la locale Casa Circondariale con l’ipotesi di reato di lesioni gravi, in attesa della convalida del Giudice per le Indagini Preliminari.