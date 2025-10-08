Pfas in Veneto, nuovo studio epidemiologico nell’Ulss di Vicenza

Venezia, 8 ottobre 2025 – La Giunta Regionale del Veneto, su proposta dell’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, ha approvato un provvedimento volto a rafforzare la tutela della salute nelle aree colpite da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

Il provvedimento prevede l’avvio dello “Studio di coorte residenziale sulla contaminazione ambientale da PFAS nel territorio dell’ULSS 8 Berica”, promosso dalla Regione e realizzato dall’Azienda ULSS 8 in collaborazione con il Servizio Epidemiologico Regionale (SER) di Azienda Zero e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che fornirà supporto metodologico e nella valutazione dei risultati.

Si tratta di un’indagine epidemiologica retrospettiva che ricostruirà la storia di esposizione delle comunità interessate e ne valuterà gli effetti sulla salute, con un approccio integrato ambiente-salute. Lo studio sarà focalizzato sulle aree maggiormente colpite dalla contaminazione idropotabile e permetterà di stimare i rischi legati a diverse patologie, consolidando le evidenze scientifiche a supporto delle politiche di prevenzione.

«Questo studio – spiega Lanzarin – si aggiunge agli approfondimenti epidemiologici condotti finora, integrando i dati della sorveglianza sanitaria avviata nel 2017 e gli studi sulla mortalità. Conferma l’attenzione della Regione verso i cittadini delle aree contaminate, rafforzando percorsi sanitari appropriati e sostenibili e promuovendo la ricerca per chiarire gli effetti a lungo termine dell’esposizione ai PFAS».