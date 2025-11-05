Perquisita una 46enne vicentina indagata per truffa aggravata su investimenti in criptovalute

Bassano del Grappa – Nella mattinata del 4 novembre, la Polizia di Stato ha eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di una donna italiana di 46 anni, indagata per truffa aggravata in concorso. L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Bassano del Grappa con il supporto della Squadra Mobile di Vicenza, è stata disposta dalla Procura della Repubblica di Vicenza.

L’indagine è partita dalla denuncia di un 71enne residente a Pianezze, che ha segnalato una truffa legata a un presunto investimento in criptovalute. Gli accertamenti investigativi hanno permesso di individuare la 46enne come parte del sistema fraudolento: la donna avrebbe fatto confluire il denaro, provento della truffa, su un conto corrente appositamente aperto, per poi trasferirlo all’estero seguendo le istruzioni di un terzo soggetto.

La donna risulta già segnalata in diverse Procure italiane per reati analoghi. In passato, il 19 agosto 2025, aveva a sua volta presentato una denuncia ai Carabinieri di Paese, sostenendo di essere rimasta vittima di una truffa dopo aver accettato, a suo dire, un lavoro come intermediaria finanziaria.

Le indagini della Polizia di Stato proseguono per identificare gli altri soggetti coinvolti nella rete di truffe legate agli investimenti digitali.