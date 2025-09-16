Perde la traccia e si ferma sopra salti di roccia: recuperato escursionista

Partito dal Rifugio Bianchet per salire sul Monte Coro, un escursionista ha perso nel rientro la traccia del sentiero, finendo bloccato sopra alti salti di roccia. Dopo essere arrivato in cima e aver preso il sentiero per tornare indietro, infatti, il 29enne di Faenza aveva inavvertitamente superato la fascia di rocce che conduce al canalino attrezzato. Persa la traccia, aveva proseguito sui pendii sempre più inclinati della Costa del Castelaz verso Ru da Molin, finché, sulla perpendicolare al Boral de l’Ors, era stato costretto a fermarsi e a lanciare l’allarme. Una squadra del Soccorso alpino di Belluno, dopo essersi confrontata con lui e in possesso delle coordinate orientative della posizione, partita a piedi, in un’ora e 45 minuti di cammino si è avvicinata e lo ha raggiunto, prima sentendo la sua voce e poi individuandolo. Arrivati da lui i 5 soccorritori lo hanno dotato di corda e imbrago. Assicurato lo hanno fatto spostare a monte per i primi metri più ripidi, per poi continuare la salita lungo una trentina di metri di corda attrezzata fino al sentiero. Da lì lo hanno poi riaccompagnato al Rifugio Bianchet.

