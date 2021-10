Partecipa al corteo no-vax e no-green pass, risulta poi positiva al covid

Una donna padovana di 50 anni è risultata positiva al covid dopo aver partecipato al corteo no-vax di Padova. La notizia è riportata dal Gazzettino. La donna si è presentata con i sintomi di un forte raffreddore alla farmacia del dott. Collesei e, sottoposta a tampone è risultata positiva. Ha anche riferito di aver partecipato al corteo no-vax di Padova di sabato scorso, unica occasione in cui è stata in mezzo ad altre persone. In quell’occasione vi erano circa 4 mila persone. Al di là degli effetti sulla donna, l’interrogativo è quello di una possibile diffusione del contagio fra migliaia di persone non vaccinate.

Domani i no-green pass hanno organizzato l’11a manifestazione consecutiva, con ritrovo alle 17 alla Stazione dei treni. Proseguiranno in direzione Stanga, passando in Corso del Popolo, via Trieste, via Tommaseo, e via Venezia, con tappa conclusiva al Parco della Musica, zona degli istituti universitari.