Parcheggi a Vicenza, si cambia! Affidamento a Municipia. Spiller: “Un passo importantissimo, nei prossimi giorni ci sarà il cambio effettivo, non escludo complicazioni”

È stata firmata oggi la determina che affida fino al 31 agosto 2031 la concessione dei servizi per la sosta tariffata del Comune di Vicenza al raggruppamento temporaneo di imprese Municipia Spa e Gestopark Srl. L’atto arriva dopo le verifiche sull’assolvimento degli obblighi di legge e segna la conclusione della lunga vicenda legata alla precedente gestione.

Il Comune aveva infatti avviato la risoluzione in danno del contratto con GPS Global Parking Solutions Spa, che non aveva versato i canoni dovuti per un importo complessivo di oltre 5,1 milioni di euro, oltre IVA. Nonostante i ripetuti solleciti, l’ultimo del 1° agosto 2025, la società non aveva saldato il debito, che continua a rappresentare la causa principale della risoluzione.

Contestualmente è stata escussa la polizza fidejussoria da 2 milioni di euro prevista dal contratto. Entro fine agosto maturerà inoltre un’ulteriore rata semestrale, portando l’esposizione complessiva di GPS a circa 6,9 milioni di euro (che, rileva l’assessore, dopo gli ultimi due mesi, è salita a circa 7,5 milioni).

«Oggi abbiamo compiuto un altro passo importante, si conclude una vicenda complessa» dichiara l’assessore alla Mobilità Cristiano Spiller. «Non si chiude facilmente un contratto di nove anni. La determina di affidamento al raggruppamento Municipia Spa e Gestopark Srl riguarda il periodo rimanente della concessione precedentemente data a GPS, quindi Municipia subentra nel contratto in corsa, con il capolinea fissato al 31 agosto 2031. Le condizioni contrattuali rimangono le stesse, incluso il valore del canone che la società doveva versare al Comune, pari a 3,5 milioni di euro annui.

Per quanto riguarda GPS, è previsto il passaggio delle consegne della gestione e voglio sottolineare che il subentro non sarà semplice: chiedo ai cittadini un po’ di pazienza, perché qualche difficoltà nella gestione dei parcheggi e della sosta è prevista e necessaria per completare la sostituzione.

Dal punto di vista del mancato pagamento da parte di GPS, procederemo legalmente per recuperare quanto dovuto, circa 7,5 milioni di euro. Ma l’importante è che dal 1° novembre subentra ufficialmente Municipia. Sarà una corsa contro il tempo riuscire a partire operativamente in quattro giorni – conclude Spiller- ma lo dobbiamo fare».