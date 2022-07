PADOVA – Finisce con la macchina contro un palo del telefono: 48enne in condizioni gravissime

Incidente gravissimo ieri pomeriggio in via Molino a Camposampiero. Un 48enne residente a Catania, L.L., è stato portato in ospedale dal personale medico del Suem 118 in condizioni critiche, che verranno valutate passo passo per capire i margini di recupero. Sul posto gli agenti della Polizia locale, che si sono occupati dei rilievi, e i vigili del fuoco, che hanno estratto l’uomo dalle lamiere, consegnandolo ai sanitari. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, anche se non si esclude che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo a causa l’eccessiva velocità. Il 48enne si è schiantato con la sua Bmw Serie 1 contro un palo della linea telefonica, divellendolo, per poi finire la sua corsa sulla fiancata, a margine della carreggiata.