PADOVA – Aveva la patente revocata dal 2015, ma guidava con quella del fratello: denunciato

Nei giorni scorsi, a Padova, la Polizia locale ha denunciato un uomo, sorpreso alla guida con la patente del fratello. La sua era stata revocata dalla Prefettura di Padova nel 2015. Fermato dagli agenti della Polizia Locale dell’Unione Pratiarcati, questi sono riusciti a capire che l’uomo stava usando il documento di guida del fratello, di poco più vecchio. Scoperta la vera identità del conducente, collegata ad una serie di precedenti e di violazioni al codice della strada commesse sotto falso nome, gli agenti hanno scoperto che l’uomo pagava regolarmente perché i verbali non andassero a casa del fratello.

La polizia ha quindi deferito l’uomo all’autorità giudiziaria per i reati di false dichiarazioni sulla propria identità a pubblici ufficiali, false attestazioni in atti pubblici e sostituzione di persona, oltre alla guida senza patente per cui gli è stata elevata una sanzione da 5 mila euro e il fermo del veicolo. Alla sua compagna, nel mezzo con lui, è stato notificato un verbale per incauto affidamento del mezzo a persona senza patente. Al vaglio anche la situazione del fratello.