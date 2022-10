OVEST VICENTINO – Violento incidente nella notte: tre feriti

Ieri sera, poco dopo le 23, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Generale G. Tomba, a Brogliano, a causa di un violento incidente frontale fra due auto, una delle quali finita rovesciata fuoristrada. Il bilancio del sinistro è di tre feriti. I pompieri, arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza le auto ed estratto i feriti, presi in cura dal personale sanitario del Suem, intervenuto con tre ambulanze e l’automedica. I feriti sono stati stabilizzati e portati in ospedale, due in codice rosso e uno in giallo. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni sono terminate alle 2, con il recupero delle auto da parte del soccorso stradale.