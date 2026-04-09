Ovest Vicentino – SMS truffa su presunte irregolarità TARI: Agno Chiampo Ambiente mette in guardia i cittadini

Diversi cittadini residenti nei comuni serviti da Agno Chiampo Ambiente — Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sarego, Sossano, Sovizzo, Trissino, Valdagno e Zermeghedo — hanno segnalato nei giorni scorsi la ricezione di messaggi SMS sospetti relativi al pagamento della TARI.

Secondo quanto riferito dagli utenti al numero verde della società, gli SMS, provenienti da numeri sconosciuti, informano di presunte irregolarità nella posizione tributaria e invitano a contattare il numero 89347716 per ottenere chiarimenti. Il numero indicato, tuttavia, risulta essere a pagamento. Gli utenti più attenti possono accorgersi che si tratta di truffa dal modo in cui è scritto il messaggio: la E con apostrofo e non con accento e lo spazio prima dei due punti. Tali errori di ortografia, battitura o sintassi sono tipici dei truffatori online.

Agno Chiampo Ambiente ha chiarito che si tratta con ogni probabilità di un tentativo di truffa, riconducibile a pratiche di phishing finalizzate sia alla sottrazione di dati personali e bancari, sia all’addebito di costi telefonici elevati.

La società precisa inoltre che non invia SMS per comunicazioni riguardanti la TARI. Eventuali comunicazioni ufficiali vengono trasmesse esclusivamente attraverso i canali istituzionali.

Alla luce delle segnalazioni ricevute, viene quindi rivolto un invito alla massima prudenza. Gli utenti sono invitati a non contattare il numero indicato nei messaggi, a non rispondere agli SMS e a cancellarli immediatamente, evitando in ogni caso di fornire dati personali o bancari.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente diffusione delle truffe digitali, che sempre più spesso utilizzano comunicazioni apparentemente credibili per indurre i cittadini in errore. Per questo motivo, l’azienda invita chiunque riceva messaggi analoghi a prestare attenzione e a segnalarli tempestivamente.