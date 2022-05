OVEST VICENTINO – Portato in carcere il 22enne evaso dai domiciliari

Nel tardo pomeriggio del 5 maggio 2022, i militari della Stazione di Valdagno e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Valdagno hanno arrestato S.G. 22enne originario di Arzignano e residente a Valdagno in esecuzione di “ordinanza di esecuzione di misura cautelare in carcere”.

L’ordinanza, datata 05 maggio 2022, era stata emessa dall’ Ufficio Sorveglianza del Tribunale Verona in relazione al reato di evasione commesso dallo stesso S.G. lo scorso aprile, periodo in cui il giovane era già sottoposto a regime di arresti domiciliari nella propria abitazione a Valdagno. In particolare lo stesso si era allontanato di notte dalla propria residenza per recarsi a Cornedo senza le necessarie autorizzazioni. Proprio in quel contesto è stato trovato alle 2.30, mentre girava per il centro di Cornedo dai militari dell’Arma ed è stato in arresto.

S.G. è stato quindi condotto presso il Comando Compagnia di Valdagno per le dovute attività di identificazione e successivamente è stato condotto presso la Casa Circondariale di Vicenza dove è stato posto a disposizione della Autorità Giudiziaria mandante.