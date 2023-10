OVEST VICENTINO – Blitz antidroga della finanza, sequestrati 200 grammi di stupefacenti

Nei giorni scorsi, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza ha intensificato i servizi volti al contrasto dei traffici illeciti, all’esito dei quali sono stati complessivamente sequestrati circa 200 grammi di sostanza stupefacente, tra cui cocaina, marijuana e hashish, con contestuale arresto di un soggetto per spaccio e detenzione, una denuncia a piede libero, nonché segnalazione di sette persone alla locale Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

I controlli antidroga, condotti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Arzignano, anche mediante l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Vicenza, si sono concentrati tra i comuni di Montecchio Maggiore e Valdagno con particolare riferimento a quelle aree più esposte al fenomeno, come le stazioni degli autobus, alcune zone periferiche dei centri urbani, unità abitative abbandonate, parchi pubblici, parcheggi poco illuminati.

Si tratta, in particolare, di zone più volte segnalate da sindaci e cittadini quali luoghi di degrado e di possibili aggregazioni di soggetti dediti a spaccio di sostanze stupefacenti che sono stati passati al setaccio nei giorni scorsi e che saranno, nuovamente, oggetto di serrati controlli nelle prossime settimane.

In particolare, nel comune di Valdagno, nella notte del 25 ottobre, è stato tratto in arresto, colto nella flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un ventenne sorpreso a cedere cocaina a un occasionale cliente, all’interno di un parcheggio nei pressi della stazione degli autobus. L’immediata perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 140 grammi di cocaina, quasi 10 grammi di hashish, 2 bilancini di precisione e 440 euro in contanti, quale profitto del reato. Lo stupefacente, una volta sul mercato, avrebbe fruttato circa 9.000 euro.

In due ulteriori differenti controlli sono stati scoperti 3 soggetti di origine straniera, che detenevano diverse dosi di marijuana. In un caso una delle persone controllate, di nazionalità nigeriana, è risultata essere destinataria di un decreto di espulsione a firma del Prefetto di Vicenza e di una segnalazione di rintraccio per la notifica del verbale di contestazione della violazione all’invito a presentarsi all’Autorità di Pubblica Sicurezza, emesso dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata in via amministrativa e i consumatori segnalati alla Prefettura di Vicenza.

Ulteriori interventi sono stati svolti nel comune di Montecchio Maggiore, dove sono state complessivamente sequestrate diverse decine di grammi di sostanza stupefacente (del tipo cocaina, hashish e marijuana).

Nello specifico, durante un controllo condotto, in tarda ora, all’interno di un parco pubblico, sono stati identificati 3 giovani, uno dei quali deteneva 1,23 grammi di hashish. In prossimità degli stessi, sono stati rinvenuti, nascosti all’interno di un foro presente in un albero ulteriori 5,06 grammi di cocaina. A seguito di tale ritrovamento è stata trasmessa una denuncia a carico di ignoti alla Procura della Repubblica di Vicenza.

Un’ulteriore denuncia per spaccio è stata trasmessa all’Autorità giudiziaria nei confronti di un 22enne individuato in un parcheggio del comune di Montecchio Maggiore, con 18 grammi di marijuana e due grinder contenenti ancora residui di sostanza stupefacente.

In altri due distinti interventi, invece, eseguiti nei confronti di un soggetto di nazionalità bangladese e uno di nazionalità nigeriana, sono stati rinvenuti complessivamente circa 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Anche in questo caso le due persone controllate sono state segnalate al Prefetto di Vicenza e la sostanza è stata sequestrata.