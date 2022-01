Ora Djokovic rischia fino a 3 anni di carcere

Dalle stelle alla… cella. L’ipotesi è stata fatta dal Mirror dopo le dichiarazioni del campione serbo. Questo se le sue dichiarazioni in merito alla positività al Covid dovessero rivelarsi false.

Djokovic ha infatti ammesso di aver mentito nel suo modulo di dichiarazione di ingresso e di aver intrattenuto relazioni con altre persone pur sapendo di essere positivo. Aveva ammesso di essere venuto a conoscenza della sua positività il 16 dicembre. Questo in una dichiarazione giurata dek tribunale su cui si basa la Corte del Circuito Federale. In successive dichiarazioni pubbliche ha poi riferito di averlo saputo il 17 dicembre. Djokovic ha ammesso di aver violato la quarantena sapendo di essere positivo commettendo una chiara violazione. Ha anche riferito poi di non aver viaggiato nelle due settimane successive ma l’Australian Border Force sta indagando ed anche qui emergerebbero violazioni, considerando che nei social lo mostrano a Belgrado per il Natale e in Spagna il 4 gennaio