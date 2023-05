Ennesima strage in Serbia: 21enne uccide 8 persone, caccia all’uomo

Otto persone sono state uccise e tredici ferite giovedì notte in una sparatoria nei pressi della città serba di Mladenovac, a circa 60 km a sud di Belgrado, secondo i media locali. Una vera e propria caccia all’uomo è stata lanciata venerdì all’alba per cercare di trovare l’autore di questo attacco, mentre la Serbia è già in stato di shock dopo la strage in una scuola di Belgrado che ha provocato nove morti mercoledì.

Giovedì sera, in tre diversi villaggi vicino a Mladenovac, un uomo di 21 anni ha aperto il fuoco con un’arma automatica da un veicolo in movimento prima di fuggire, secondo la televisione pubblica RTS. Venerdì, all’alba, molti agenti di polizia hanno attraversato l’area, sorvolati da un elicottero dotato di faro, alla ricerca dell’assassino. Secondo RTS, sono stati dispiegati circa 600 agenti delle forze dell’ordine, compresi membri di una speciale unità antiterrorismo. La polizia ha bloccato la strada di accesso a diversi villaggi.

Sospetto ricercato, caccia all’uomo in corso

I parenti preoccupati si sono radunati fuori dal centro medico di emergenza di Belgrado, dove almeno otto dei feriti sono stati portati in ospedale, ha riferito il canale televisivo N1. Il ministro della Salute Danica Grujicic ha visitato brevemente il centro. Questo nuovo dramma arriva il giorno dopo l’uccisione di otto bambini e di una guardia scolastica a Belgrado da parte di un ragazzo di 13 anni. Un dramma in cui sette persone – sei studenti e un insegnante – sono rimaste ferite, due delle quali giovedì erano ancora in condizioni critiche dopo essere state sottoposte a una serie di interventi chirurgici.

Un gran numero di armi da fuoco circola nei Balcani dalla disgregazione dell’ex Jugoslavia e dalle sanguinose guerre degli anni 90. Circa 765.000 armi, tra cui più di 232.000 pistole, sono legalmente registrate in Serbia, un paese di circa sette milioni di abitanti abitanti dove i poligoni di tiro sono popolari. Nell’aprile 2013, un abitante del villaggio ha sparato e ucciso 13 persone, tra cui familiari e vicini, vicino a Mladenovac, la stessa zona della sparatoria di giovedì sera.