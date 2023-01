Francia – Bimbo positivo alla cocaina: sotto accusa la tata

E’ stato lo strano comportamento del loro bambino che li ha allertati. Alcuni giorni fa, i genitori hanno portato il loro bambino, nato nel 2021, al CHU de Nîmes per effettuare dei controlli. I risultati delle analisi tossicologiche effettuate sul bimbo hanno concluso che il corpo conteneva cocaina. Molto rapidamente, i sospetti sono caduti sulla tata.

Arrestata e posta in custodia di polizia martedì scorso, ha ammesso agli investigatori di aver fatto uso di droghe e di averla lasciata in giro per l’alloggio, secondo le informazioni di La gazette de Nîmes . Il bambino allora l’avrebbe trovata e se la sarebbe messa in bocca. Al termine del fermo di polizia, la tata, 40 anni, è potuta tornare a casa. Sarà convocata in tribunale in un secondo momento.