“Ops, ho sbagliato numero!” : attenzione a questa nuova truffa SMS proveniente dagli Stati Uniti

Per attirare nuove vittime, i criminali informatici sono costantemente alla ricerca di strategie sempre più ingegnose per instaurare un contatto. Le vie di accesso sono molteplici: e-mail, social network, chiamate telefoniche o semplici SMS. Dietro queste comunicazioni si celano spesso identità false, usate per guadagnare fiducia e accedere ai dati personali. Tra le ultime truffe individuate, spicca una tecnica particolarmente subdola: quella del “numero sbagliato”.

Secondo quanto riportato da 01net, riprendendo un avviso diramato dall’FBI, alcuni hacker inviano messaggi apparentemente innocui, come: “Ci vediamo al funerale?” oppure “Confermi la visita in ospedale?”. L’obiettivo è semplice: spingere la vittima a rispondere, anche solo per segnalare l’errore. Ma quella che sembra una banale svista è in realtà l’inizio di un piano ben orchestrato.

Come spiegato dalla polizia di Gretna, Louisiana, lo sconosciuto inizia a conversare in modo amichevole, facendo finta di nulla. Dopo giorni – talvolta settimane – di scambi, cerca di conquistare la fiducia dell’interlocutore e convincerlo, ad esempio, a investire in truffe finanziarie mascherate da opportunità redditizie.

Ma il pericolo non finisce lì. Anche se si sceglie di non seguire i consigli dell’hacker, aver risposto al primo messaggio è già rischioso: si conferma che il numero è attivo, e il contatto può essere inserito in database venduti o condivisi tra gruppi di truffatori. A quel punto, altri criminali potrebbero ricontattare la vittima con nuovi raggiri.

Steve Grobman, direttore tecnico di McAfee, conferma il meccanismo: «Gli hacker aggiungono il numero ai loro elenchi per colpire in modo mirato con truffe future».

🔒 Come difendersi?

Non rispondere mai a messaggi da numeri sconosciuti, anche se sembrano errori innocui.

a messaggi da numeri sconosciuti, anche se sembrano errori innocui. Non cliccare su eventuali link contenuti nel messaggio.

su eventuali link contenuti nel messaggio. Segnala e blocca il numero sul tuo dispositivo.

il numero sul tuo dispositivo. Evita di condividere informazioni personali in chat con estranei.

Anche un semplice “Hai sbagliato numero” può trasformarti in un bersaglio. La prudenza è il primo strumento di difesa.