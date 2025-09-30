Operazione anti-droga: la Polizia di Stato arresta un cittadino italiano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel corso del pomeriggio di ieri, il personale della Squadra Mobile della Provincia di Vicenza, durante un servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, in viale Europa, a Thiene, ha controllato un cittadino di nazionalità italiana. L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e locale che ha permesso di rinvenire a casa sua cocaina, per un peso totale di circa 77 grammi, numeroso materiale utile al confezionamento della detta sostanza e la somma in contanti di 1000 euro.

Alla luce di quanto sopra esposto, è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari, presso la propria abitazione a Thiene. L’attività è stata effettuata con la Sezione Polizia stradale di Vicenza che ha collaborato alle indagini.