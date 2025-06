Omicidio di Francesco Favaretto: arrestati 5 minorenni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Cinque minorenni sono stati arrestati per l’omicidio di Francesco Favaretto, il giovane di 22 anni che venne aggredito lo scorso 12 dicembre a Treviso da dieci ragazzi, di cui tre maggiorenni, a scopo di rapina. Ne dà notizia l’Ansa Veneto. Favaretto morì dopo 11 giorni di ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale. La Procura della Repubblica di Treviso e quella presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia hanno emesso i provvedimento dopo che erano stati raccolti numerosi e univoci elementi di prova sul coinvolgimento dei 10 indagati, 3 dei quali finiti in carcere pochi giorni dopo l’aggressione.

Ora l’Autorità Giudiziaria ha emesso un nuovo provvedimento a carico di altri cinque minorenni accusati di omicidio (tre di loro anche per rapina). I cinque indagati sono stati portati presso strutture di comunità tra il Veneto, Campania e Calabria. L’agguato a Favaretto avvenne in città e compiuto sia a mani nude sia con l’uso di un coltello e di una bottiglia infranta con cui è stata probabilmente provocata la ferita più profonda.