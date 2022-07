Nuovo amore per la pallavolista Paola Egonu: è Michal Filip

Un nuovo amore per Paola Egonu che sta trascorrendo un breve periodo di riposo in Sardegna, dopo la vittoria azzurra in VNL con la nazionale. La schiacciatrice di Cittadella in questi giorni è stata fotografata insieme allo schiacciatore polacco Michal Filip. I due giocheranno entrambi nel campionato turco. La schiacciatrice azzurra nel Vakifbank, Michal nel Develi Belediyespor.

Paola, legata sentimentalmente in passato a Katarzyna Skorupa, ha espresso chiaramente il suo pensiero sui suoi orientamenti sessuali, ribadendo fondamentamente che il suo privato riguarda soltanto lei.

« Ho ammesso di amare una donna (e lo ridirei, non mi sono mai pentita) e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorarmi di un ragazzo, o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei. Quello che deve interessare è se gioco bene a volley, non con chi dormo ».