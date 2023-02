VENETO – Trovata morta la prima allenatrice di Paola Egonu

Fabiola Bellù, 61enne residente a Mottinello, originaria di Santa Giustina in Colle, è stata trovata morta ieri dal marito nella sua casa di Galliera Veneta. La donna all’inizio della carriera aveva scoperto la campionessa del volley Paola Egonu. Attualmente era allenatrice del volley femminile di Rosà (Vicenza). Non soffriva di particolari patologie e probabilmente sarà disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. In passato era stata coach a Galliera Veneta dove aveva scoperto Paola Egonu, originaria del Cittadellese.