VENETO – Auto fuori strada: muore una ragazza di 23 anni, gravissimo il conducente di 24 anni

Grave incidente lunedì 5 febbraio in via Fraine a Colfrancui di Oderzo (Treviso). Una Mazda MX5 (cabrio) stava percorrendo la stretta strada di campagna quando, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada capovolta in un fossato parzialmente sommersa dall’acqua. Nell’impatto è morta una ragazza di 23 anni seduta sul sedile passeggero. Il guidatore, 24enne residente in zona, è stato portato in gravissime condizioni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Il giovane è stato estratto da alcuni residenti e da un uomo di passaggio alla guida di un carroattrezzi, che ha provveduto a sollevare l’auto evitando così che il giovane morisse annegato. Sul posto i sanitari del Suem 118 con l’eliambulanza e i carabinieri