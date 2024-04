Perde il controllo del’auto e si rovescia: ferito un uomo (FOTO)

Alle 13:20 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in Via del Lavoro ad Arzignano per un’auto finita rovesciata dopo aver abbattuto una un albero a bordo strada: ferito il conducente. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre il conducente venuto fuori autonomamente è stato assistito dal personale sanitario del Suem. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.