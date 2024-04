Autostrada bloccata: incidente nel tratto Vicentino, tre feriti (VIDEO e foto)

Aggiornamento dei vigili del fuoco

Alle 12:30, di giovedì 4 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli i Montebello e Montecchio Maggiore in direzione Venezia per un tamponamento tra tre mezzi pesanti e un’auto: tre persone ferite. I vigili del fuoco arrivati da Lonigo, Arzignano e Vicenza sono entrati contromano scortati dalla polstrada dal casello di Montecchio fino a raggiungere l’incidente che si trovava nel tratto a due corsie dove sono in corso dei lavori stradali. Gli operatori utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno liberato l’autista di un autoarticolato, rimasto bloccato dal carico del cassone che spostandosi l’ha schiacciato all’interno della cabina di guida. L’uomo è stato estricato è preso in cura dal personale del Suem ed elitrasportato in ospedale. Ferito anche l’autista di un terzo mezzo pesante e un automobilista, pure loro assistiti dai sanitari e trasferiti in pronto soccorso in ambulanza. La circolazione durante le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi è rimasta completamente bloccata e si sono formate lunghe code. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 14.

Traffico in tilt con lunghe code nel tratto vicentino dell’A4 in direzione Venezia. Un incidente fra due camion, che si sono tamponati, è avvenuto tra i caselli di Montebello e Montecchio Maggiore. Per questo è stato chiuso il casello di Montebello. Il bilancio è di un ferito, il conducente di uno dei due mezzi, portato con eliambulanza all’ospedale San Bortolo di Vicenza in condizioni serie. L’incidente avrebbe provocato altri tamponamenti senza gravi conseguenze fra le automobili che seguivano. Il tratto è interessato anche da lavori. Alle 15.35 le code iniziavano da Caldiero fino a Montecchio in direzione Venezia. Consigliata uscita già a Verona Est per chi si dirige verso Venezia