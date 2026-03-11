ATTUALITA'VICENZA e PROVINCIA
11 Marzo 2026 - 14.56

Nuovi spazi per le bici in stazione a Vicenza: pronta l’estensione della velostazione

REDAZIONE
La velostazione della stazione ferroviaria di Vicenza si prepara ad ampliarsi. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha infatti consegnato al Comune il nuovo locale realizzato all’interno del fabbricato viaggiatori che consentirà di aumentare in modo significativo i posti disponibili per il parcheggio delle biciclette.

Nei prossimi giorni il Comune di Vicenza assegnerà la gestione anche di questo spazio a Municipia, già incaricata del servizio. Il nuovo ambiente permetterà di ospitare 100 biciclette, che si aggiungeranno ai 104 posti già disponibili nella prima velostazione inaugurata lo scorso maggio.

«Con questo ampliamento – ha dichiarato l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller – rafforziamo un servizio molto richiesto da chi arriva in stazione in bicicletta, come dimostra il fatto che lo spazio oggi in uso è praticamente sempre pieno. Ringrazio RFI per l’allestimento di questi locali che, collocati all’interno del fabbricato viaggiatori e dotati di rastrelliere di facile utilizzo, sono più accoglienti, sicuri e funzionali rispetto al precedente spazio all’aperto».

La nuova struttura, che aprirà a breve, è dotata di rastrelliere a due livelli e offrirà dunque una capacità complessiva molto più ampia per i ciclisti che utilizzano il treno. L’accesso avverrà con le stesse modalità digitali già in uso, tramite app: basterà avvicinare lo smartphone al lettore posizionato vicino agli ingressi per entrare.

All’interno della velostazione è stato inoltre predisposto uno spazio che potrà essere utilizzato come ciclofficina, dedicata a piccole riparazioni e manutenzioni delle biciclette.

Nel frattempo sono quasi concluse anche le operazioni per l’installazione del nuovo orologio sulla facciata del fabbricato viaggiatori. Questo intervento rappresenta solo la prima fase di un progetto più ampio di restyling della stazione di Vicenza, che sarà avviato da RFI non appena saranno disponibili i finanziamenti necessari.

