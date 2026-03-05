Nuovi attacchi contro l’Iran: esplosioni a Teheran. Carney non esclude la partecipazione militare del Canada. Tajani: “Rischiamo un allargamento del conflitto”

Nuova una vasta ondata di attacchi aerei di Israele sull’Iran oggi, giovedì 5 marzo. Nei raid sono state prese di mira le infrastrutture del regime in tutta Teheran, che conferma esplosioni nella zona occidentale della capitale e in periferia, oltre che nella città di Karaj.

Secondo quanto anticipano le forze militari israeliane l’operazione militare contro l’Iran durerà almeno un’altra settimana o due. In questo arco di tempo, altre migliaia di obiettivi del regime saranno presi come obiettivo. Da sabato a ieri le Idf hanno sganciato sull’Iran più di 5mila bombe.

Intanto Teheran risponde con il lancio di droni contro i Paesi del Golfo. Una petroliera è stata colpita da una “grande esplosione” nelle acque al largo del Kuwait, provocando una fuoriuscita di greggio in mare. Lanciato anche un attacco contro il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iracheno. “C’è un concreto rischio dell’allargamento del conflitto” in Medio Oriente, dopo l’operazione israelo-americana contro l’Iran e la successiva rappresaglia iraniana. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani riferendo alla Camera sugli sviluppi della crisi in Iran e nel Golfo.

”Nelle ultime ore c’è un’evoluzione non positiva” del conflitto in corso in Medio Oriente, con ”l’Iran conduce attacchi indiscriminati” di rappresaglia, ”stamane anche contro l’Azerbaigian”, ha aggiunto Tajani.